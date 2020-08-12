Политик уверен, что при нем отношения США и РФ гораздо жестче, чем при Бараке Обаме.

Дональд Трамп оценил жесткость своей политики по отношению к России. Американский президент сравнил свои действия во внешней политике с теми, которые предпринимал его предшественник Барак Обама. Об этом лидер страны заявил в рамках интервью для радио шоу Хью Хьюитта.

Трамп отметил, что занимает более жесткую позицию, чем Обама. Он напомнил, что заставил НАТО платить на 400 млрд долларов больше для защиты от российской угрозы. По слова мполитика, бывший глава Белого дома только снижал взносы на оборону страны.

Американский президент упомянул о санкциях США против строительства газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что до него никто даже не поднимал данный вопрос. Трамп поднял вопрос с коллегами из Германии о возможной сделке. По словам Трампа, складывается возмутительная ситуация от того, что Вашингтон защищает Берлин от Москвы, а ФРг потом платит России миллиарды долларов.

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома.

Видео: The White House