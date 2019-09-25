Глава США анонсировал встречу с иранским руководством в субботу.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном по "более сильной сделке". Между странами в текущий момент проводятся прямые переговоры. Первый раунд переговоров диалога Вашингтона и Тегерана состоится уже в эту субботу, 12 апреля. Глава государства уточнил, что мероприятие пройдет практически на высшем уровне. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами в Белом доме, принимая в администрации США израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта и проблемы ядерной программы Ирана путем переговоров отвечает как интересам США, так и интересам Исламской Республики. Лидер Белого дома указал, что новая возможная сделка будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Я считаю, что это будет что-то другое и, возможно, гораздо более сильное... У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится. И я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Иран ранее отказал США в прямых переговорах касательно своей ядерной программы. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан объяснил широкой общественности, что власти будут говорить с Вашингтоном только на равных условиях. В конце марта 2025 года Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прибегнет к "невиданным до этого бомбардировкам" в том случае, если Иран не согласится на сделку, которая гарантирует отказ от разработки ядерного оружия.

Трамп пообещал принять меры по борьбе с корью в случае ухудшения ситуации.

Фото и видео: Белый дом