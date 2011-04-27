Трамп пообещал принять меры по борьбе с корью в случае ухудшения ситуации

Глава США прокомментировал случаи заражения пациентов в 20 штатах США.

В вашингтонской администрации власти будут действовать решительно в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью корью в стране. Соответствующее заявление сделал в общении с местными журналистами пресс-пула Белого дома с борта самолета американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политик ответил на вопросы местных СМИ по пути из штата Флорида в столицу США. Лидер СШа уточнил, что сейчас зафиксированное количество случаев заболевания "довольно небольшое".

Мы посмотрим, что будет происходить, но, определенно, если это будет прогрессировать, нам придется действовать решительно. Дональд Трамп, глава США

Согласно информации от федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, с начала текущего года в стране было подтверждено 607 случаев заболевания корью в более чем 20 штатах. Дополнительно в стране зарегистрировано два инцидента со смертельным исходом. За весь 2024 год в США было зафиксировано 285 случаев заболевания корью.

Напомним, что корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Данный диагноз считается детской болезнью, однако на самом деле ему подвержены и взрослые. Инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит. Болезнь может привести к летальному исходу пациента.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News