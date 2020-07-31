Политик не хочет переносить дату мероприятия, но откажется от голосования по почте.

Дональд Трамп объяснил свои слова о переносе выборов президента США. Об этом американский лидер заявил во время брифинга с журналистами. Политик отметил, что не хочет, чтобы местные выборы, намеченные на 3 ноября, были перенесены из-за распространения коронавируса. Однако н выступил против инициативы голосования по почте.

Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат Дональд Трамп, президент США

Трамп объяснил, что желает, чтобы на президентских выборах смогли проголосовать наибольшее число избирателей, чью личность можно удостоверить. Американские эксперты отмечают, что в случае удаленного голосования в них сможет принять участие большее число американцев, которые поддерживают демократов, включая "спорные штаты".

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Видео: YouTube / Global News