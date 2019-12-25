Он задался вопросом - нужно ли голосование сейчас?

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов из-за пандемии COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Со всеобщим голосованием по почте (не заочным голосованием, что хорошо) выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории. Дональд Трамп, президент США

Он подчеркнул, что это станет огромным позором для Соединённых штатов.

В конце его поста стоит вопрос — нужно ли отложить выборы, чтобы люди "смогли проголосовать правильно и безопасно?".

Ранее Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России.