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Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов из-за пандемии COVID-19
Сегодня, 16:19
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matveyvn

Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов из-за пандемии COVID-19

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Он задался вопросом - нужно ли голосование сейчас?

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов из-за пандемии COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Со всеобщим голосованием по почте (не заочным голосованием, что хорошо) выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории.

Дональд Трамп, президент США

Он подчеркнул, что это станет огромным позором для Соединённых штатов.

В конце его поста стоит вопрос — нужно ли отложить выборы, чтобы люди "смогли проголосовать правильно и безопасно?".

Ранее Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России.

Теги: выборы, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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