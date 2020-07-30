Избирательный штаб Байдена удаляет китайский TikTok

Байден является главным соперником республиканца Дональда Трампа за пост главы Соединенных Штатов.

Избирательный штаб бывшего вице-президента США Джозефа Байдена удаляет китайский TikTok. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в штабе демократа.

Сотрудникам штаба предложено удалить приложение из служебных и личных мобильных устройств. Массовое удаление TikTok инициировала юрисконсультант Байдена Дана Римус. Она направило всем сотрудникам штаба письмо по электронной почте. В нем Римус указала, что, если приложение используется для работы в штабе, необходимо завести отдельный аккаунт. В остальных случаях его рекомендовано удалить.

Напомним, что 3 ноября в Соединенных Штатах состоятся выборы президента. От республиканцев на выборы идет Трамп, от демократов – Байден.

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Видео: YouTube / TODAY