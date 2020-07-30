Главный инфекционист США рассказал, как остановить COVID-19

Специалист считает, что вирус погибнет, если люди начнут постоянно носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Главный инфекционист США, эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом, доктор Энтони Фаучи рассказал, как остановить COVID-19. Об этом сообщает The Mirror.

Врач считает, что сейчас неподходящее время для посещения общественных мест. Он настоятельно рекомендовал избавиться от привычки ходить в кафе и рестораны. Он неоднократно вступал в полемику с действующим президентом США Дональдом Трампом в вопросе противодействия инфекции. По мнению инфекциониста, нынешний всплеск заболеваемости стал последствием ослабления ограничительных мер в середине июля.

Фаучи призвал ввести строгое соблюдение принципов, которые он упомянул. Он подчеркнул, что в противном случае, могут пострадать и люди, проживающие в других государствах. Было подписано коллективное письмо, в котором эксперты в различных областях просили ввести жесткий карантин. Документ направлен в Конгресс США, администрацию президента и губернаторам штатов.

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