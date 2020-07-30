Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на главу Минздрава республики Фахреттина Коджа.

Коджа подчеркнул, что пик эпидемии в Стамбуле и Измире уже давно закончился. В провинциальных городах пик ещё не прошел. Отмечается, что в центральной Турции и восточных провинциях число новых случаев коронавируса постепенно растет. Глава Минздрава отметил, что во время праздновавания Курбан-байрама новые ограничения не введут. Однако министр попросил граждан использовать маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

Накануне число новых случаев заражения COVID-19 за сутки достигло 963, от нового типа пневмонии скончались сразу 15 человек. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 228 тыс. человек. Всего умерло 5645 пациентов. Напомним, что с начала лета большинство ограничений было снято.

Ранее мы сообщили, что опубликовано видео затонувшей бронемашины в Керченском проливе.

Видео: Youtube/CNN TÜRK