Чтобы достать бронетранспортер БРДМ-2 пришлось привлечь аквалангистов и сотрудников МЧС.

Опубликовано видео затонувшей бронемашины в Керченском проливе. Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-технического общества Андрей Коннов.

Первое погружение водолазов прошло безрезультатно. Второй раз им пришлось погружаться в трудных погодных условиях. Ситуация осложнялась тем, что координаты поиска имели большую погрешность. Нужно было оценить масштаб работ для извлечения бронемашины из Керченского пролива. В Военно-техническом обществе подчеркнули, что работы в Керченском проливе не останавливались.

Напомним, что бронемашина затонула в минувшие выходные во время проведения патриотической акции "Керченский десант. Дорога мужества". БРДМ-2 опустилась на глубину от 5 до 8 метров. Планируется, что после того, как её достанут, специалисты восстановят бронемашину.

Ранее мы сообщили, что Ефремов прибыл в суд для участия в предварительном слушании.

Видео: ВК / ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО