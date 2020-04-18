Трамп обновил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США

Заявление президент США сделал на брифинге для журналистов.

Президент США Дональд Трамп дал новый прогноз по количеству жертв коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства считает, что число жертв в стране может составить 60-65 тысяч человек.

До этого президент предполагал, что количество жертв достигнет 100-200 тысяч.

Отметим, что Трамп также рассказал журналистам, что в США на самом деле "не самое большое количество смертей в мире". Глава государства считает, что самое большое количество случаев смерти от коронавируса в мире "наверняка" в Китае.

Ранее во время брифинга в Белом Доме Дональд Трамп заявил, что США ведет "много расследований" обстоятельств возникновения пандемии и происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

Видео: The White House / YouTube