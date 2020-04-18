Трамп обновил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп дал новый прогноз по количеству жертв коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства считает, что число жертв в стране может составить 60-65 тысяч человек.
До этого президент предполагал, что количество жертв достигнет 100-200 тысяч.
Отметим, что Трамп также рассказал журналистам, что в США на самом деле "не самое большое количество смертей в мире". Глава государства считает, что самое большое количество случаев смерти от коронавируса в мире "наверняка" в Китае.
Ранее во время брифинга в Белом Доме Дональд Трамп заявил, что США ведет "много расследований" обстоятельств возникновения пандемии и происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.
Видео: The White House / YouTube
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