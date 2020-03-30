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Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

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В "хорошем" случае от инфекции скончается 200 тысяч американцев.

Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США. Об этом сообщили "РИА Новости". По словам президента США, страна достигнет этой планки в течение двух недель. Политик добавил, что при хорошем сценарии жертвами инфекции станут около 200 тысяч человек. Власти США планируют продлить ограничения, изначально введенные до 30 апреля. 

По последним данным в Америке зарегистрировано 139,7 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Почти 2,4 тысяч жителей страны погибли от вируса, еще 2,6 тысячи человек вылечились.

Вирусолог предположил, как коронавирус будет распространяться в России.

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Теги: дональд трамп, коронавирус, пик смертности, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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