В "хорошем" случае от инфекции скончается 200 тысяч американцев.

Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США. Об этом сообщили "РИА Новости". По словам президента США, страна достигнет этой планки в течение двух недель. Политик добавил, что при хорошем сценарии жертвами инфекции станут около 200 тысяч человек. Власти США планируют продлить ограничения, изначально введенные до 30 апреля.

По последним данным в Америке зарегистрировано 139,7 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Почти 2,4 тысяч жителей страны погибли от вируса, еще 2,6 тысячи человек вылечились.

Вирусолог предположил, как коронавирус будет распространяться в России.

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