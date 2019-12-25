Вирусолог предположил, как коронавирус будет распространяться в России

Об этом в интервью РИА "Новости" заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Появились прогнозы эксперта по распространению коронавируса на территории России, завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова.

Он заявил, что число "завозных" случаев коронавируса в стране будет увеличиваться, когда россияне будут возвращаться из-за границы. Однако большой эпидемической волны в стране, скорее всего, не ожидается. Щелканов предположил, что пандемия коронавируса закончится тогда, когда она завершится в США и Евросоюзе.

Ранее мы сообщали о том, что в России представлен препарат, который, по предположению создателей, способен вылечить коронавирус. Как рассказали в ФМБА, в стране разработана схема лечения, при создании которой учитывался китайский и французский опыт борьбы с коронавирусом. Лечение будет происходить на основе противомалярийного препарата "Мефлохин".