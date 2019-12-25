Вирусолог предположил, как коронавирус будет распространяться в России

Появились прогнозы эксперта по распространению коронавируса на территории России, завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова.
Он заявил, что число "завозных" случаев коронавируса в стране будет увеличиваться, когда россияне будут возвращаться из-за границы. Однако большой эпидемической волны в стране, скорее всего, не ожидается. Щелканов предположил, что пандемия коронавируса закончится тогда, когда она завершится в США и Евросоюзе.
Ранее мы сообщали о том, что в России представлен препарат, который, по предположению создателей, способен вылечить коронавирус. Как рассказали в ФМБА, в стране разработана схема лечения, при создании которой учитывался китайский и французский опыт борьбы с коронавирусом. Лечение будет происходить на основе противомалярийного препарата "Мефлохин".
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