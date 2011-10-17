Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются

Глава США написал о начале проверки действий компаний-нефтяников.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выразил недовольство тем, что цены на бензин по стране существенно не снижаются. Соответствующий комментарий глава государства сделал в собственном аккаунте через социальную сеть Truth Social. Политический лидер из Белого дома поручил профильному министерству юстиции провести проверку. Известно, что 22 июня порядка 19 миллионов баррелей нефти выведены через акваторию Ормузского пролива. Тогда политик говорил о том, что цены на энергетические ресурсы падают в то время, пока мир становится безопаснее.

Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. <...> Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование. Лучше бы цены на бензин начали снижаться намного быстрее. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что средняя стоимость бензина в США до начала боевых действий против Ирана на Ближнем Востоке составляла 2,98 доллара за галлон (3,79 литра), а к 22 июня она достигла около 3,9 доллара.

Трамп разочарован европейскими союзниками по НАТО.

Фото: Белый дом