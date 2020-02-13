Он сохранит добрые отношения с президентом Филиппин.

Дональд Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на слова главы государства. Тот ответил на вопросы журналистов во время встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.

Я действительно не против, если они это сделают. Мы не возражаем. Мы сэкономим кучу денег прокомментировал спикер

Президент США заявил, что у него остаются хорошие отношения с главой страны Родриго Дутерте. Америка помогала Филиппинам бороться против запрещенной в РФ террористической организацией ИГ. По словам политика, США практически в одиночку спасли страну от жестких нападений. Напомним, что власти Филиппин намерены разорвать соглашение из-за визовых проблем. В Вашингтон не пустили сенатора Рональда дела Росе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия заняла лишь 108-е место в списке безопасных стран.

Видео: YouTube/The White House