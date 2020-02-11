Дипломаты приняли такое решение из-за проблемы с выдачей визы сенатору.

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора. Соответствующее уведомление передали посольству США в Маниле. Документ будет недействителен после 180 дней с момента получения письма дипломатами. Известно, что приказ подписал министр иностранных дел Теодоро Локсин. Об этом заявили журналисты из издания Manila Bulletin. Информацию через Twitter подтвердил заместитель главы местного МИДа Додо Дюлай.

Поводом к данному событию стал отказ Вашингтона выдавать визу сенатору Рональду дела Росе. Стороны подписали соглашение о регулировании вооруженных сил еще в 1998 году. Документ также контролировал правила к въезду в государство, а также нахождение американских военных на территории Филиппин. Чиновники также установили требования к проведению совместных учений.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Сухой" договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии.