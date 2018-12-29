Россия заняла лишь 108-е место в списке безопасных стран

Самой безопасной страной является Исландия.

Англоязычный журнал Global Finance составил рейтинг из 128 стран, которые являются самыми безопасными в мире. Список опубликован на сайте издания.

Главными критериями стали: вероятность возникновения вооруженного конфликта, риск возникновения природной катастрофы и уровень личной безопасности граждан. Первую строчку рейтинга заняла Исландия, на втором месте стоит Швейцария и за ней Финляндия.

Россия заняла только 108-е место, так как в стране высокий уровень преступности, экономический спад и другое.

Самыми небезопасными являются Гватемала, Йемен и Филиппины.

Фото: Piter.TV