Глава США видит ответственность главы Украины в том, что конфликт с Москвой еще не завершен.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не считает лидера киевского режима Владимира Зеленского невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру на Украине все еще не видно. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в ходе общения с журналистами в вашингтонской администрации. На заседании кабинета министров иностранный политик упомянул о рабочей встрече между российским и украинским президентами. Он указал СМИ на то, что сейчас для ВСУ именно НАТО закупает всю военную технику и платит за нее в полной мере. Еще одним положительным моментом в сложившейся ситуации с мирным урегулированием регионального кризиса на Украине Дональд Трамп назвал свои хорошие отношения с главой Кремля.

Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое... Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились. Я сейчас лажу с Зеленским. У нас сейчас другие отношения, поскольку мы больше ничего не платим Украине. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 22 августа российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил о том, что встреча главы государства с Владимиром Зеленским не запланирована. По словам дипломата, Владимир Путин будет готов к мероприятию тогда, когда для этого появится соответствующая повестка.

США могут ввести санкции против как России, так и Украины, заявил Трамп.

