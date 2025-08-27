Американский президент-республиканец Дональд Трамп может ввести санкции и импортные пошлины в связи с региональным конфликтом на Украине в отношении не только Москвы, но и киевского режима Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в ходе общения с журналистами в вашингтонской администрации. Комментируя для СМИ сложившуюся ситуацию, иностранный политик на заседании кабинета министров объявил коллегам, что он просто стремится спасти жизни "тысяч молодых людей".
Я могу спасти людей за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было.
Дональд Трамп, глава США
Трамп заочно поспорил с Лавровым о нелегитимности Зеленского.
Фото и видео: YouTube / The White House
