Глава США рассказал о необходимости спасти жизни тысяч людей, страдающих от конфликта.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может ввести санкции и импортные пошлины в связи с региональным конфликтом на Украине в отношении не только Москвы, но и киевского режима Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в ходе общения с журналистами в вашингтонской администрации. Комментируя для СМИ сложившуюся ситуацию, иностранный политик на заседании кабинета министров объявил коллегам, что он просто стремится спасти жизни "тысяч молодых людей".

Я могу спасти людей за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было. Дональд Трамп, глава США

Трамп заочно поспорил с Лавровым о нелегитимности Зеленского.

