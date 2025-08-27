Трамп заочно поспорил с Лавровым о нелегитимности Зеленского

Глава США ответил на вопрос, заданный СМИ Стивену Уиткоффу.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в резком тоне отреагировал во вторник, 26 августа, на слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не является легитимным должностным лицом для возможного подписания документов по мирному украинскому урегулированию между Москвой и Киевом. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в ходе общения с журналистами в вашингтонской администрации. Во вторник на заседании кабинета министров пресса обратились к специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу с просьбой прокомментировать заявление Сергея Лаврова. Вместо Стивена Уиткоффа на заданный вопрос ответил сам Дональд Трамп.

Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в воскресенье, 24 августа, в интервью местному телеканалу NBC News Сергей Лавров сказал, что руководство из Кремля готово встречаться с Владимиром Зеленским, однако когда дело дойдет до подписания юридических документов, то у всех игроков за столом переговоров должно быть ясное понимание того, что "подписывающее лицо является легитимным". Глава МИД России отметил, что, согласно украинской конституции, таковым лицом Владимир Зеленский на данный момент не является

