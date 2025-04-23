Трамп не намерен добиваться отставки главы ФРС

Глава СШа призвал Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку в стране.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил во вторник о том, что не имеет ни малейшего намерения пытаться добиться увольнения председателя Федеральной резервной системы (ФРС, которая выполняет функции Центрального банка страны) Джерома Пауэлла. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед местными журналистами, отвечая на вопросы из Овального кабинета вашингтонской администрации.

Нет, я не имею никакого намерения увольнять его. Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в реализации своей идеи о снижении базовой процентной ставки. Сейчас идеальное время для снижения процентной ставки. Если он этого не сделает, это будет конец? Нет, не конец, но это подходящее время. Это было бы то, что могло произойти раньше. Дональд Трамп, глава США

Ранее глава государства объявил публично о том, что а экономике США может произойти замедление в том случае, если ФРС немедленно не снизит процентную ставку. На прошлой неделе руководитель Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассказал журналистам, что лидер страны рассматривает возможное снятие Джерома Пауэлла с должности председателя американского финансового регулятора. В свою очередь авторы иностранного издания The Politico со ссылкой на свои источники сообщали о том, что министр по финансам Скотт Бессент отговаривает Дональда Трампа от увольнения главы ФРС. По его мнению, такая ситуация может вызвать негативную реакцию на фондовом рынке.

Трампу не следует баллотироваться на третий срок, считают американцы.

Фото и видео: YouTube / ABC News