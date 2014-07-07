Соцопрос от The Reuters показал уверенность граждан США в падении авторитета страны на мировой арене.

Три четверти американских граждан считают, что президенту-республиканцу Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок. Соответствующие статистические данные привели местные журналисты из новостного агентства The Reuters и компании Ipsos. Согласно сведениям от проведенного социологического опроса населения, три четверти респондентов не хотят, чтобы глава США снова избирался. Дополнительно 59 процентов опрошенных заявили, что Вашингтон теряет свой авторитет на геополитической арене. Известно, что опрос проводился в течение шести дней. В нем приняли участие 4 306 совершеннолетних граждан США, погрешность составила два процентных пункта.

Сам Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит определенные ограничения. Основной закон страны запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд. Однако во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к Конституции еще не было. В связи с чем ограничение на количество сроков не было закреплено на законодательной основе, хотя и являлась негласной договоренностью. В качестве поправки к конституции пункт был внесен в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.

Напомним, что предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск говорил о том, что агентство The Reuters получало миллионы долларов от властей из администрации Джо Байдена за введение аудитории в заблуждение. Дональд Трамп, в свою очередь, потребовал от СМИ вернуть денежные средства, которые оно получило от федерального правительства, в частности от министерства обороны. Такое заявление иностранный политик делал в социальной сети Truth Social.

The Washington Post: Илон Маск хочет уйти из правительства США.

Фото: Белый дом