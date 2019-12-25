Политик назвал условие для выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах президента США.

Дональд Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году. Об этом глава Белого дома сообщил сторонникам на выступлении перед членами Национального комитета Республиканской партии. Политик отметил, что планирует выдвигаться на должность главы страны, если ему не удастся остаться в должности по итогам выборов в 2020 году.

Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее New York Times написала о том, что Трамп хочет баллотироваться на пост президента в 2024 году. В СМИ уточнили, что политик объявит о своем намерении как только подтвердится победа Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году. Журналисты Daily Beast отметили, что Трамп высказался за идею проведения мероприятия, связано с его выдвижением на высший государственный пост в неделю инаугурации Байдена или даже в тот же день.

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