Трамп пожелал скорейшего выздоровления травмированному Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления травмированному избранному главе государства Джо Байдену. Соответствующий пост он оставил на своей странице в Twitter.
Трамп прокомментировал видео, на котором видно, как Байден покидает больницу в штате Делавэр.
Поскорее поправляйся.
Дональд Трамп, действующий президент США
Ранее мы писали, что у Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения. Повреждение подтвердил и лечащий врач политика - Кевин О"Коннор. По его словам, рентгеновский снимок показывает трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях.
Видео: Youtube/6abc Philadelphia
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