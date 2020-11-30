Трамп пожелал скорейшего выздоровления травмированному Байдену

Он прокомментировал видео, на котором видно, как Байден покидает больницу в штате Делавэр.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления травмированному избранному главе государства Джо Байдену. Соответствующий пост он оставил на своей странице в Twitter.

Трамп прокомментировал видео, на котором видно, как Байден покидает больницу в штате Делавэр.

Поскорее поправляйся. Дональд Трамп, действующий президент США

Ранее мы писали, что у Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения. Повреждение подтвердил и лечащий врач политика - Кевин О"Коннор. По его словам, рентгеновский снимок показывает трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях.

Видео: Youtube/6abc Philadelphia