У Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения

У избранного президента США Джо Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе политика.
Накануне стало известно, что Байден вывихнул правую лодыжку. Повреждение подтвердил и лечащий врач политика - Кевин О"Коннор. По его словам, рентгеновский снимок показывает трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях.
Предполагается, что Байдену придётся несколько недель носить голеностопный ортез.
Ранее Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию.
Видео: Youtube/CBS Evening News
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