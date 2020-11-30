У Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения

Ему придётся несколько недель носить голеностопный ортез.

У избранного президента США Джо Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе политика.

Накануне стало известно, что Байден вывихнул правую лодыжку. Повреждение подтвердил и лечащий врач политика - Кевин О"Коннор. По его словам, рентгеновский снимок показывает трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях.

Предполагается, что Байдену придётся несколько недель носить голеностопный ортез.

Ранее Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию.

Видео: Youtube/CBS Evening News