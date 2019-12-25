Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию

Об этом белорусский политик рассказала журналистам в интервью.

Джо Байден пригласил Светлану Тихановскую на свою инаугурацию. Об этом белорусский политик рассказала в интервью для портала Belsat. Запись опубликована на YouTube-канале. В рамках общения с журналистами представитель оппозиционного движения анонсировала свою встречу с кандидатом на пост президента США.

Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу Светлана Тихановская, белорусский политик

Напомним, что американские СМИ считают, что именно Джо Байден станет следующим президентом США по результатам голосования выборщиков от штатов. Анонса от Белого дома о встрече Байдена с Тихановской не поступало.

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Фото: Pixabay.com