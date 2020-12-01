Висконсин последним из ключевых штатов подтвердил победу Байдена

Перевес демократа составил 20 тысяч голосов.

Висконсин последним из ключевых штатов подтвердил победу кандидата от Демократической партии на выборах президента Джо Байдена. Об этом объявила председатель избирательной комиссии штата Энн Джейкобс.

Отмечается, что предвыборный штаб Трампа в Висконсине потратил три миллиона долларов на пересчет голосов. Процедуру провели в округах Милуоки и Дейн, а также в столице штата - городе Мэдисон.

В итоге перевес Байдена в Висконсине составил 20 тысяч голосов.

Ранее Трамп пожелал скорейшего выздоровления травмированному Байдену.

Видео: YouTube / TMJ4 News