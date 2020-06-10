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Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов

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Проект нововведений представят 11 июня.

Дональд Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов. Об этом сообщили журналисты американского телеканала NBC News со ссылкой на собственные источники в администрации президента. По данным чиновников, Белый дом подготавливает проект обновления правоохранительной системы, необходимый после беспорядков из-за гибели чернокожего жителя Миннеаполиса.

В настоящее время власти США обсуждают возможность создать базу данных, которая будет отслеживать офицеров. В этот список попадут представители закона, которые замечены в неправомерном поведении. Ожидается, что нововведение будет представлено общественности днем 11 июня.

Напомним, что департамент полиции Вашингтона 9 июня рассказал о подготовке реформ. Согласно нововведениям, офицерам полиции будет запрещено применять к задержанным удушающие приемы.

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Видео: Youtube/ ABC News

Теги: беспорядки, дональд трамп, реформа полиции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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