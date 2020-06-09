В США не будут сокращать офицеров полиции после недавних бунтов.

Дональд Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции. Об этом американский лидер рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик объяснил, что на данный момент не идет речи о роспуске сотрудников или сокращении финансирования правоохранительных органов.

Наша полиция дает нам жить в мире. Мы хотим убедиться, что (в полиции) нет никаких плохих элементов. Иногда мы видим ужасные вещи, как недавно Дональд Трамп, президент США

Глава Америки напомнил, что 99 процентов людей, которые служат в полиции - это замечательные люди, работа которых "бьет все рекорды". Пресс-конференция Трампа была организована на фоне слухов по поводу сокращения офицеров из-за массовых беспорядков. Бунты в СШа возникли после гибели чернокожего жителя Миннеаполиса. Мужчина скончался после удушающего приема, когда полицейский наступил ему коленом на горло.

Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона.

Видео: YouTube / The White House

