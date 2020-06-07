Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона

Американский лидер заверил, что все находится под безупречным контролем. При этом Трамп подчеркнул, что Нацгвардия может быстро вернуться, если это понадобится.

Дональд Трамп приказал вывести Национальную гвардию из Вашингтона. Бойцов направили туда ранее из-за протестов после смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

Американский лидер заверил, что все находится под безупречным контролем. При этом Трамп подчеркнул, что Нацгвардия может быстро вернуться, если это понадобится. Трамп также отметил, что количество протестующих в столице прошлым вечером было меньше, чем ожидалось.

Напомним, протесты дошли до Вашингтона в конце мая. Обстановка стала быстро усугубляться и полицейские начали применять слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих. Мэр столицы Мюриэл Боузер привлекла Национальную гвардию, а в городе ввели комендантский час. Он был отменен 4 июня.