Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона

Дональд Трамп приказал вывести Национальную гвардию из Вашингтона. Бойцов направили туда ранее из-за протестов после смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом президент США сообщил в своем Twitter.
Американский лидер заверил, что все находится под безупречным контролем. При этом Трамп подчеркнул, что Нацгвардия может быстро вернуться, если это понадобится. Трамп также отметил, что количество протестующих в столице прошлым вечером было меньше, чем ожидалось.
Напомним, протесты дошли до Вашингтона в конце мая. Обстановка стала быстро усугубляться и полицейские начали применять слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих. Мэр столицы Мюриэл Боузер привлекла Национальную гвардию, а в городе ввели комендантский час. Он был отменен 4 июня.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все