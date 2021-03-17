Трамп: кризис на границе с Мексикой будет усугубляться

Экс-глава Белого дома прокомментировал отказ от строительства стены на границе с Мексикой.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что кризис на государственной границе с Мексикой будет усугубляться. Об этом политик сообщил во время эфира на телеканале Fox News. Гость программы подчеркнул, что имеет в виду ситуацию с нелегальными мигрантами.

Мы видим, что сейчас очень плохие цифры, но они станут много, много хуже. За небольшой промежуток времени вы увидите, что эти значения возрастут до ранее невиданного уровня. Дональд Трамп, экс-президент США

При этом Трамп уверен, что новая администрация Белого дома за месяц смогла бы достроить ограждение на границе с Мексикой, возведение которого начал 45-ый президент США. Днем 16 марта Министерство внутренней безопасности сообщило о том, что Вашингтон готовится к принятию рекордного числа незаконных мигрантов из стран Центральной Америки за последние два десятилетия.

Трамп надеется, что Меган Маркл будет баллотироваться в президенты.

Видео: Youtube/Fox News