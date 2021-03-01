Трамп заявил, что США будут зависеть от российской нефти

Он отметил, что США также могут быть зависимы от нефти с Ближнего Востока.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут зависеть от российской нефти. Он утверждает, что при Байдене США уже лишились статуса в энергетике. Из-за этого, по мнению экс-президента, страна будет зависеть от импортной нефти.

Трамп раскритиковал решение США вернуться в Парижское соглашение по климату, так как это приведёт к большим выбросам странами с низкими стандартами. Он имел ввиду Россию, Индию и Китай. Сам Трамп заявил, что добился энергетического доминирования США в мире.

При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть. Дональд Трамп, экс-президент США

Он отметил, что США также могут быть зависимы от нефти с Ближнего Востока.

Ранее Трамп допустил возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Видео: Youtube/ABC News