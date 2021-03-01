Он вновь заявил, что не проиграл выборы 2020 года, а выиграл их.

Бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году. Заявление он сделал на консервативной конференции CPAC, которая прошла в Орландо.

Трамп заявил, что демократы "решительно проиграют" выборы президента в 2024 году. Он вновь заявил, что не проиграл выборы 2020 года, а выиграл их.

Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, ОК? Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в "Большую семерку".

Видео: Youtube/Guardian News