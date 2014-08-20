Трамп допустил, что неприязнь Путина и Зеленского вынудит вести диалог его

Глава США высказался о переговорном процессе по украинскому кризису между Москвой и Киевом.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп допускает, что все переговоры о мирному урегулировании регионального конфликта на Украине придется вести ему самому в связи с крайне высокой степенью неприязни, которая сложилась между российским и украинским главами государств Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такую позицию иностранный политик из Белого дома изложил, общаясь с журналистами пресс-пула вашингтонской администрации в городе Бедминстере штата Нью-Джерси.

Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима. Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга. Дональд Трамп, глава США

Трамп считает неэффективными санкции Европы против России.

