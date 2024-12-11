Трамп допустил, что нанесет в этом году визит в Китай

Глава США ждет официального приглашения в Пекин.

Американский президент из Республиканской партии Дональд Трамп не исключает, что совершит рабочий визит в Китай в текущем году. Иностранный политик сделал соответствующее заявление после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день иностранный политик подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Своими словами глава США фактически дал понять общественности, что дело во многом упирается в направление Пекином приглашения Вашингтону. Из его высказываний следовало, что такого приглашения пока что у администрации нет.

Это может состояться. Если у меня было бы приглашение. Дональд Трамп, глава Белого дома

Напомним, что 19 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники уведомила читателей о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность поездки в Пекин в течение первых 100 дней пребывания в должности. Окончательное решение по вопросу визита еще не принято в администрации. Целью вероятной поездки лидера Белого дома стало бы упрочение отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Дополнительно в Вашингтоне изучают вариант нанесения визита в Индию.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now