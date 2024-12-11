Трамп: Саудовская Аравия может нормализовать отношения с Израилем к концу года

Глава США уверен, что саудиты присоединятся к "Авраамовым соглашениям".

Трамп: Саудовская Аравия может нормализовать отношения с Израилем к концу 2025 года. Соответствующее заявление лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Иностранный политик указал на то, что говорит об "Авраамовых соглашениях".

Думаю, Саудовская Аравия станет участником "Авраамовых соглашений" в этом году. Дональд Трамп, глава Белого дома

Напомним, что "Авраамовы соглашения" были достигнуты на Ближнем Востоке сторонами еще в 2020 году. Данная серия договоров касается нормализации отношений между еврейским государством с ОАЭ и Бахрейном. Впоследствии о нормализации отношений с Израилем также объявили Судан и Марокко. До момента заключения этих соглашений у еврейского государства из арабских стран фиксировались дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Трамп отказался публично открыть записку, оставленную ему Байденом.

Фото и видео: YouTube / Defense Now