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Трамп: администрация Байдена должна показывать силу в ситуации с Украиной
Сегодня, 10:02
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Трамп: администрация Байдена должна показывать силу в ситуации с Украиной

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Бывший президент США оценил "потерю уважения" лидера страны.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что администрация Джо Байдена должна показывать силу в ситуации с Украиной. Таким мнением политик поделился с журналистами местного телеканала Newsmax. У гостя ведущий спросил о том, что Вашингтон конкретно должен делать в сложившейся обстановке.

Нам нужно показывать силу….Они уважали нашу страну, и, честно говоря, год назад они уважали нашего лидера.

Дональд Трамп, экс-глава США

Американский политик уверен в том, что при его правлении страной подобное развитие событий было бы немыслимо себе представить. Он в очередной раз раскритиковал действия своего преемника и Белого дома. По словам Трампа, еще год назад "они" уважали Америку и лидера США. Он не стал пояснять, чьего именно уважения страна лишилась при администрации Байдена.

Байден оценил свой разговор с Зеленским.

Фото и видео: www.newsmaxtv.com
 

Теги: белый дом, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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