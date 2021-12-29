Байден оценил свой разговор с Зеленским

Глава США решил начать встречу с эмиром Катара с оценки ситуации на Украине.

Американский президент Джо Байден оценил свой разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Информацией о проведенных телефонных переговорах лидер США решил поделиться во время рабочей встречи с катарским эмиром, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Мероприятие состоялось в Белом доме.

У нас был продуктивный разговор, мы продолжаем беспрерывно участвовать в дипломатии в целях деэскалации напряженности и повышения безопасности наших союзников, партнеров и всей Европы. Джо Байден, президент США

Ранее Владимир Зеленский раскрыл содержание своего телефонного разговора с президентом Джо Байденом. По словам украинского главы государства, стороны обсудили дипломатические усилия по деэскалации обстановки на границе с Россией, а также согласовали совместные действия. Киев поднял вопрос оказания финансовой поддержки.

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Фото и видео: Белый дом

