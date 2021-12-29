Байден оценил свой разговор с Зеленским

Американский президент Джо Байден оценил свой разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Информацией о проведенных телефонных переговорах лидер США решил поделиться во время рабочей встречи с катарским эмиром, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Мероприятие состоялось в Белом доме.
У нас был продуктивный разговор, мы продолжаем беспрерывно участвовать в дипломатии в целях деэскалации напряженности и повышения безопасности наших союзников, партнеров и всей Европы.
Джо Байден, президент США
Ранее Владимир Зеленский раскрыл содержание своего телефонного разговора с президентом Джо Байденом. По словам украинского главы государства, стороны обсудили дипломатические усилия по деэскалации обстановки на границе с Россией, а также согласовали совместные действия. Киев поднял вопрос оказания финансовой поддержки.
Трамп: слабость Байдена создает угрозу третьей мировой войны.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все