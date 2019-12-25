Трамп: США в скором времени откроют границу с Канадой

Вашингтон и Оттава договорились не открывать границы до 21 октября.

Дональд Трамп заявил, что США в скором времени откроют границу с Канадой. Об этом американский лидер рассказал журналистам перед отъезда к избирателям на митинг в штат Миннесота. Чиновник добавил, что данный вопрос сейчас обсуждается в администрации Белого дома.

Мы изучаем вопрос об открытии границы с Канадой. Канада хотела бы, чтобы ее открыли...Мы будем в достаточно скором времени открывать границу Дональд Трамп, президент США

Политик уточнил, что открытие границ с Канадой может произойти уже к концу 2020 года. Ранее канадский министр по общественной безопасности и обеспечения готовности к ЧС Уильям Блэр заявлял СМИ, что Вашингтон и Оттава согласились не открывать государственные границы друг с другом до 21 октября.

Напомним, что границы между США и Канадой закрылись 21 марта. Запрет действует для всех необязательных перемещений граждан, включая движение туристов.

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