Трамп рассказал об условии помилования Ассанжа

До этого состоялась встреча Ассанжа с бывшим конгрессменом от Республиканской партии США Даном Рорабахерем.

Президент США Дональд Трамп рассказал об условии помилования создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на адвоката журналиста Дженнифер Робинсон.

Трамп заявил, что будет готов помиловать Ассанжа, если тот назовёт источник, который передавал ему информацию со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году. Робинсон отметила, что знает о встрече Ассанжа с бывшим конгрессменом от Республиканской партии США Даном Рорабахерем и активистом Чарльзом Джонсоном. Их считают близкими к команде Трампа. Якобы они и передали журналисту условия помилования.

Ранее были описаны издевательства над Ассанжем в Британии.

Фото: pixabay.com