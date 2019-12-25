Описаны издевательства над Ассанжем в Британии

Стелла Морис рассказала о транспортировке основателя WikiLeaks на судебные слушания.

Описаны издевательства над Джулианом Ассанжем в Великобритании. Гражданская супруга основателя сайта WikiLeaks Стелла Морис в Twitter-аккаунте написала о том, что ее муж терпит в тюрьме Белмарш в Лондоне. По словам женщины, над Ассанжем издеваются во время транспортировки в суд из-за того, что он нарушил условия выхода под залог.

Морис объяснила, что Ассанжа поднимают в пять утра. После этого ему надевают наручники и проверяют на рентгене. Для этого его раздевают догола. Полтора часа его ведут в тесном фургоне, напоминающем гроб. На заседаниях австралийца держат в стеклянном аквариуме в дальнем углу зала. Это мешает ему общаться с адвокатами.

Напомним, что ранее фигурант расследования не смог посетить слушание по экстрадиции в США из-за болезни. Заседание проводилось по видеоконференции в целях нераспространения коронавируса. В отношении Ассанжа выдвинуто 18 обвинений. Ему грозит до 175 лет заключения.

Джулиан Ассанж получил Штутгартскую премию мира.