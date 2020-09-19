По словам американского политика, РФ взяла данные о ракете у администрации Обамы.

Дональд Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты. Об этом американский политик сообщил во время выступления перед избирателями. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон располагает "супер-пупер" гиперзвуковым оружием, намного быстрее российского аналога. Трамп добавил, что при этом Москва "похитила" информацию о своей ракете у администрации Барака Обамы.

Какое-то ничтожество говорит: "Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию". Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие Дональд Трамп, президент США

Политик надеется, что Америке не придется применять оружие, которое в пять раз быстрее российского. Трамп считает, что Вашингтон разработал самое великое оружие, которое когда-либо создавалось человеком.

Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно. И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда Дональд Трамп, президент США

Американский лидер добавил, что из-за того, что ракета по-настоящему передовая, РФ и Китай будут завидовать США.

Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake: Now