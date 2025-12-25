Трамп: США отслеживают Санту, чтобы убедиться, что он хороший

Глава США ответил на вопрос детей о маршруте Санта Клауса.

Американский президент-респкбликанец Дональд Трамп во время рождественского мероприятия в Вашингтоне публично отвечал на вопросы детей, которые звонили в Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) для того, чтобы узнать о местонахождении Санта-Клауса. Иностранный политик из Белого дома заявил, что администрация следит за тем, чтобы на территорию страны не проник "плохой" Санта-Клаус.

Мы отслеживаем Санту по всему миру. Мы хотим убедиться, что Санта ведет себя хорошо. Санта - очень порядочный человек. Мы хотим убедиться, что он не проник в нашу страну, что мы не пропустили в наши границы плохого Санту. Но мы выяснили, что Санта хороший. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что официальная традиция "отслеживать" праздничный маршрут Санта-Клауса появилась США в 1955 году благодаря рекламному объявлению одной торговой фирмы, когда была допущена опечатка в номере телефона, по которому детям предлагалось высказать свои пожелания по поводу подарков. Компания случайно разместила в прессе номер начальника оперативного управления Противовоздушной обороны континентальной части страны, полковника Гэрри Шаупа. Военачальник принял решение отвечать детям. Он объяснял звонившим, что военнослужащие США выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса для того, чтобы тот не заблудился в воздушном пространстве. Таким образом система контроля за полетами самолетов и пусками ракет стала в рождественские праздники "наблюдать" за полетом волшебника.

Фото и видео: Белый дом