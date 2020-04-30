Трамп подтвердил планы США наносить наземные удары по наркокартелям

По его словам, в результате принятых американскими военными мер объем контрабанды наркотиков в США морем существенно сократились.

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы Вашингтона наносить наземные удары по наркокартелям в Латинской америке. Об этом он заявил во время обращения по случаю зимних праздников к американским военным, находящимся за пределами страны.

По словам главы Белого дома, в результате принятых американскими военными мер объем контрабанды наркотиков в США морем существенно сократились. Трамп уточнил, что объем наркотрафика сократился на 96%.

Теперь мы займемся этим на суше. На самом деле на суше это будет проще. Дональд Трамп, президент США

Отметим, что в последние недели американский лидер неоднократно заявлял о планах США бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки на суше. Он допускал, что США могут наносить удары по территории Венесуэлы, где могут базироваться наркокартели.

Ранее Трамп рассмешил Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой.

Фото: YouTube / The White House