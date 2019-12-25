Трамп: Россия завидует военной мощи США

Американский политик рассказал, почему РФ и Китай завидуют Вашингтону.

Россия завидует военной мощи США. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая перед избирателями в штате Висконсин. Политик пообещал, что в случае своего переизбрания сделает вместе со своей командой США главным мировым производителем товаров. Он добавил, что положит конец зависимости государства от Пекина.

У нас лучшие вооруженные силы в мире. Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме. Надеюсь, просто надеюсь, что нам не придется его использовать Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее американский лидер говорил о "супер-пупер-ракете", скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. В сентябре Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвукового оружия. При этом командование Минобороны США отметило, что отстает в данной области от РФ и Китая минимум на пять лет.

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