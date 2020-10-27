Трамп утверждает, что Байден выступает против Бога

Об этом президент США заявил во время выступления в Пенсильвании.

Дональд Трамп утверждает, что Джо Байден выступает против религии, нефти и оружия. Об этом глава Белого дома рассказал в рамках выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Помните: оружие, нефть и Бог. Я по эту сторону, он по другую. Если кандидат баллотируется в Техасе и говорит: "Мы против нефти", я думаю, это все. А теперь добавьте оружие и религию Дональд Трамп, президент США

По мнению американского политика, то, что демократические представители делают, это закрывают местные церкви. При этом, религиозные учреждения Трамп назвал "вашими".

Трамп исключил Судан из американского списка спонсоров терроризма.

Видео: YT / The Sun