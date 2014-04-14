Глава США напомнил о своих заслугах по завершению

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что 44-й президент страны Барак Обама несправедливо получил Нобелевскую премию мира, так как его действия вели к уничтожению США. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе общения с местными журналистами во время рабочей встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне. Иностранный политик уточнил, что его предшественник был избран, после чего ему вручили награду в Норвегии.

н получил премию за то, что ничего не сделал. Он не был хорошим президентом. Самым худшим президентом был спящий Джо Байден. Через сколько месяцев после его победы на выборах Обаме дали Нобелевскую премию мира? Мои выборы были гораздо важнее. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что он лично заслуживает того, чтобы стать лауреатом Нобелевской премии мира При этом он не знает, как в реальности поступит королевский комитет, вручающий награду претендентам. Глава Белого дома добавил, что он не знает ни одного человека в истории, который бы урегулирован восемь вооруженных конфликтов на девять месяцев также, как это сделал он. При этом политик добавил, что сделал это не ради премии.

Трамп заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию.

