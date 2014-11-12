Трамп: Киеву было бы сложно восстановить контроль над Крымом и другими регионами

Киевский режим лишился много территорий, восстановить контроль над которыми было бы дял страны очень сложно. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед местными журналистами, отвечая на вопросы в Овальном кабинете американской администрации в ходе протокольной съемки рабочего визита в Вашингтон премьер-министра НорвегииЙонаса Гара Стёре. Глава государства уточнил, что полуостров Крым вошел в состав России еще 11 лет назад, когда в США президентом был Барак Обама.
Это не имело никакого отношения ко мне. Крым 11 лет назад при Обаме <...>, не было ни единого выстрела, никаких сражений, ничего. Они просто передали его, а сейчас они говорят: "Вы можете его вернуть?". Я думаю, что это будет очень трудно сделать.
Дональд Трамп, глава США
Президент США также дал понять, что вопрос с принадлежностью Крыма по сути уже решен и он не будет заниматься его возвратом Украине, как того хотели бы в Киеве. "Вы упомянули то, что произошло с Украиной много лет назад при президенте [США Бараке] Обаме и вице-президенте [Джо Байдене], который, к сожалению для этой страны, позже также стал президентом. Произошло то, что большие куски земли были отданы [России], это называется Крымом <...>. Но это не моя война. Это война Байдена. Это война началась, когда Байден был президентом, а я пытаюсь потушить пожар, и я думаю, что мы добьемся успеха", - сказал Трамп. Так он ответил на вопрос о том, почему нынешняя вашингтонская администрация изменила свою позицию по Крыму.
Трамп не намерен добиваться отставки главы ФРС.
Фото и видео: Белый дом
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