Глава США напомнил о том, что решение по полуострову принималось еще при Обаме.

Киевский режим лишился много территорий, восстановить контроль над которыми было бы дял страны очень сложно. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед местными журналистами, отвечая на вопросы в Овальном кабинете американской администрации в ходе протокольной съемки рабочего визита в Вашингтон премьер-министра НорвегииЙонаса Гара Стёре. Глава государства уточнил, что полуостров Крым вошел в состав России еще 11 лет назад, когда в США президентом был Барак Обама.

Это не имело никакого отношения ко мне. Крым 11 лет назад при Обаме <...>, не было ни единого выстрела, никаких сражений, ничего. Они просто передали его, а сейчас они говорят: "Вы можете его вернуть?". Я думаю, что это будет очень трудно сделать. Дональд Трамп, глава США

Президент США также дал понять, что вопрос с принадлежностью Крыма по сути уже решен и он не будет заниматься его возвратом Украине, как того хотели бы в Киеве. "Вы упомянули то, что произошло с Украиной много лет назад при президенте [США Бараке] Обаме и вице-президенте [Джо Байдене], который, к сожалению для этой страны, позже также стал президентом. Произошло то, что большие куски земли были отданы [России], это называется Крымом <...>. Но это не моя война. Это война Байдена. Это война началась, когда Байден был президентом, а я пытаюсь потушить пожар, и я думаю, что мы добьемся успеха", - сказал Трамп. Так он ответил на вопрос о том, почему нынешняя вашингтонская администрация изменила свою позицию по Крыму.

Трамп не намерен добиваться отставки главы ФРС.

Фото и видео: Белый дом