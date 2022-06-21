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Трамп: Байден подталкивает США к мировой войне

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Экс-лидер США оценил внешнюю политику администрации Белого дома по отношению к РФ.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что лидер Белого дома Джо Байден подталкивает США к новой мировой войне. К такой  ситуации, по мнению политика, Вашингтон может прийти из-за существующей рецессии. Информацией гость поделился в эфире местного телеканала Newsmax. Он указал ведущему Эрику Баллингу на отсутствие уважения к США во всем мире.

США угрожает серьезная опасность в связи с ситуацией на Украине и действиями России. Мы можем развязать мировую войну, если они продолжат свою политику. То, что они делают, - это безумие.

Дональд Трамп, экс-президент США

Политик полагает, что серьезную инфляцию в США спровоцировали выросшие цены на бензин, которые поднялись с менее чем двух долларов до пяти, шести, семи, восьми долларов.

Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году.

Фото и видео: Newsmax

Теги: белый дом, джо байден, дональд трамп, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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