Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году

Политик ответил на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на новый президентский срок.

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в новых президентских выборах в 2024 году. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал в эфире местного телеканала Newsmax. Политик ответил на вопрос о том, что может произойти такого, что остановит планы Трампа по выдвижению его кандидатуры на голосование. Трамп отметил, что не знает ни о чем подобном.

Я не знаю ни о чем таком. Нам нужно снова сделать страну великой. Наша страна скатилась в ад. Все стало плохо очень быстро… я люблю нашу страну и сделаю, что для нее правильно. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что еще н прошлой неделе данные социологического исследования от компании Yahoo News/YouGov показали, что большинство граждан страны готовы проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа, а не за действующего сейчас в Белом доме Джо Байдена.

Дональд Трамп высмеял падение Джо Байдена с велосипеда.

Фото и видео: Newsmax