Дональд Трамп высмеял падение Джо Байдена с велосипеда

Экс-глава США заявил, что не будет делать ошибки, как его предшественник.

Бывший американский президент Дональд Трамп высмеял падение главы Белого дома Джо Байдена с велосипеда. В рамках собственного турне, посвященного американской свободе, в городе Мемфис политик пообещал не повторять ошибок своего преемника. Также Трамп пообещал будущим избирателям сделать страну снова великой державой.

Сегодня я даю вам это обещание: я никогда, никогда не буду ездить на велосипеде. Дональд Трамп, экс-президент США

В своей речи Трамп также раскритиковал Джо Байдена за внешнюю политику в отношении Москвы и российского лидера, а также припомнил коллеге опыт войск США в Афганистане. В социальных сетях политик опубликовал ролик, на котором клюшкой для гольфа бьет по мячу, а тот в свою очередь долетает до Байдена, ударяет его по голове, что якобы и приводит к падению оппонента с велосипеда.

Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой.

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